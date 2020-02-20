Altay’da mutlu son

Futbola kaleci olarak başladığı Altay’a ikinci kez teknik direktör olarak gelen Koşukavak, “Hedefimiz Büyük Altay’ı adı gibi büyük zaferlere taşımak” dedi.

TFF 1. Lig'de Keçiörengücü yenilgisi sonrası Play-Off hattının dışında kalınca önce şok bir kararla 3. Lig'den bu yana görevde olan Sportif Direktör Özden Töraydın'la yolların ayıran, ardından da teknik direktör Ali Tandoğan ile vedalaşan Altay dün takımın başına Yalçın Koşuvak'ı getirdi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu dün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak ile saatler süren görüşme gerçekleştirdi.

TERCİH KOŞUKAVAK

Başkan Ekmekçioğlu son olarak bu sezon Bursaspor'u çalıştıran Yalçın Koşukavak ile anlaştı. Anlaşmanın 1.5 yıllık olduğu öğrenildi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Altay'ın evlat" dediği Yalçın Koşukavak ile yola devam etme kararı aldıklarını belirterek, "Birinci ligi iyi bilen, Altay'ın içinden çıkmış olan Yalçın Koşukavak ile yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Yuvaya dönmekten son derece mutlu olduğunu söyleyen başarılı teknik adam Yalçın Koşukavak, "Altay gerek mazisiyle, gerek camiası ve mevcut takımı ile bu ligin üstünde bir takım. Altay'ın hedefi adı gibi hep büyük olmuştur. Ben ve ekibim Büyük Altay'a layık olmaya çalışacağız gece gündüz çalışacağız" dedi.

İLK İDMANINA ÇIKTI

Altay'ın 47 yaşındaki yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak dün siyah-beyazlı ekiple ilk antrenmanına çıktı. Göreve gelir gelmez futbolcularla toplantı yapan Yalçın Koşukavak, "Ligde oynanmamış daha 12 maçımız ve alınmamış 36 puan var. Sonuçlar ne olursa olsun sahada mücadele edeceğiz, savaşacağız ve bu formaya layık olmaya çalışacağız. Sizlere güveniyorum" diye konuştu.



YUVAYA GERİ DÖNDÜ

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile dün bir araya gelen Yalçın Koşukavak dün siyahbeyazlı kulüple 1.5 yıllığına resmi sözleşme imzaladı. "Ben bu kulübün insanıyım. Altay'ımızı layık olduğu yere getirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. Altay'ın müthiş bir taraftar kitlesinin olduğunu söyleyen Koşukavak, "Biz inanıyoruz, onlar da inansınlar. Onlara gurur duyacakları bir Altay izleteceğiz" dedi. Başkan Ekmekçioğlu ise Koşukavak'a çok güvendiklerini belirterek, "Şimdi artık kenetlenme zamanı" diye konuştu.



TANDOĞAN'DAN TEPKİ

Altay'dan ayrılan 42 yaşındaki teknik direktör Ali Tandoğan yaptığı veda açıklamasında, şok ifadelerde bulundu. Tandoğan, "Altay kulübünden gelen kararla ayrılmış bulunmaktayız. 8 maça 14 puan alarak ligde büyük başarıya imza attık. Geldiğimizde çok çalışarak takım olma yolunda ben ve ekibim sabahlara kadar mücadele verdik. Bana göre anlamsız bir ayrılık olsa da profesyonellikte bunların olacağını çok iyi bilen biriyim. Tüm çalışanlara futbolcu kardeşlerime teşekkür ederim. Altay'ın lige çıkacağından şüphem yok. Bu yolda başarılar diliyorum" dedi. Tandoğan 8 maç görev yaptığı Altay'da 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi almıştı.



ALTAY'DA DEĞİŞİM RÜZGARI ESİYOR

Teknik direktörlüğe Yalçın Koşukavak'ı getiren Altay yönetimi bir hafta içerisinde futbol takımında müthiş değişimlere imza attı. Sportif direktör Özden Töraydın ile yollarını ayıran yönetim bu göreve Murat Uluç'u getirdi. Siyah beyazlı kulüpte geçen sezon jübile yaptıktan sonra yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Murat Uluç'un yeni sportif direktör oldu. Ekmekçioğlu başkanlığındaki yönetim ayrıca kulüp yöneticilerinden Hilmi Bozok'u ise profesyonel şube sorumlusu olarak atadı.