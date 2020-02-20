Yok böyle bir şey

İzmir ekibinin elinde 2 futbolcu kalırken, yönetim yerlerini doldurmak için ara transfer döneminde tam 18 oyuncu aldı.

İzmir Süper Amatör Küme Merkez Grubu'nda mücadele eden İzmir'in 106 yıllık tarihi kulübü Ülküspor, son bir ay içinde rakip takımların hücumuna uğradı. Bünyesinde yetenekli ve genç oyuncuları barındıran İzmir ekibinin ara transfer döneminde tam 22 oyuncusuyla 3 antrenörü başka takımlara transfer oldu. Bornova Belediyespor, Ahmet Ceren, Mehmet Enes, Enes Özven, Hakan Boz, Caner Akyol ile Emre Can Beşkaya'yı transfer etti. Gelecek vadeden oyunculardan Murat Şahin Gaziemir Gençlik, Onur Akkurt Şirinyerspor, Ethem Hepçakar, Velican Çınar Kandere, İbrahim Özmen Batman Petrol, Erdi Akıncı Osmangazispor, Taylan Yıldırım Ege Çağlayan, Ufkun Simken Antalya Yolspor, Esat Çapan ve Furkan Karan Altay, Berk Yanıkoğlu, Uğur Durak Bingöl Yıldırım, Sinan Ayaz, İbrahim Kızmaz Altınova Belediye, Murat Yıldırım Selçuk Çamlıkspor, İlkay Murat Torosgücü'ne gitti. Ülküspor Teknik Sorumlusu Ahmet Saray ile antrenör Andaç Çelik Bornova Belediyespor'a, Erdoğan Silin de Osmangazispor'a transfer oldu.

GİDENLERİN YERİ DOLDU

Ülküspor Başkanı Süleyman Şenol, giden 22 oyuncunun da sezon başında takımda yer aldığını söyledi. Ara transfer döneminde ellerinde sadece 2 oyuncu kaldığını belirten Şenol, "İkinci yarı öncesi 18 futbolcu alarak gidenlerin yerlerini doldurduk" dedi.

ŞERAFETTİN ÇIRACI