Denizlispor’a reçete yazdı

Yeşil-siyahlı kulüple 1.5 yıllık sözleşme imzalayan teknik patron Uygun, “Kulübü yakından tanıyorum. Oyuncuların şu anki psikolojisini anlıyorum. İlk planda futbolcuların analiz ve verilerini mercek altına alacağız” dedi.

Yukatel Denizlispor'da Mehmet Özdilek'in yerine göreve getirilen Bülent Uygun'un yeşilsiyahlı yönetimle sezon sonuna kadar 1.5 milyon liraya anlaştığı öğrenildi. 1.5 yıllık imza atan Uygun'un performansına göre sezon sonundaki havaya bakılarak opsiyon kullanılacak. Tolunay Kafkas'a TTF'den izin çıkmamış, Hikmet Karaman 7 milyon TL talep etmiş, yeşil-siyahlı yönetim Bülent Uygun'u dümene geçirmişti. Teknik ekibi ile birlikte Denizlispor'u hep takip ettiklerini anlatan 48 yaşındaki teknik adam, takımın şu anki artı ve eksilerini çok iyi bildiğini ve bunları yönetimle paylaştığını söyledi. Teşhisi koyduğunu vurgulayan Uygun, "Futbolcuların şu anki psikolojik durumunu çok iyi anlıyorum. Oyuncuların analiz ve verilerinden işe başladık. Buradan çıkacak sonuca göre reçete hazırlayacağız" diye konuştu. '

ARKAMDA DURUN YETER'

Denizlispor kurmayları, anlaşma sonrası takımın moral motivasyon olarak son durumunu, tribünlerdeki gergin havayı, kentteki protokolün spora bakışını, kulüpteki maddi duruma kadar her şeyi yeni teknik patron Bülent Uygun'la paylaştı. Uygun'un ise yöneticilere, "Yönetim olarak arkamda durun, gerisini bana bırakın. Sıkıntıları tek tek aşarız evelallah" dedi. Öte yandan kulübün yakınındaki Sinpaş evlerinde kalan Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek'in aksine Bülent Uygun ekibiyle birlikte kulüpte kalacak.



MODOU BARROW İDMANA ÇIKMIYOR

Yukatel Denizlispor'da, Kayserispor maçı öncesi alacaklarını öne sürüp gece kampı terk eden Modou Secka Barrow'un affedilmediği ve para cezası verileceği öğrenildi. Barrow konusunda son kararın yeni teknik direktör Bülent Uygun'da olduğu öğrenildi. İngiliz ekibi Reading'den gelen 28 yaşındaki Gambiyalı orta saha oyuncusu, 20 lig maçının 19'unda banko görev yaptı, 2 gol attı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlı takımda tedavileri devam eden Tiago Lopes, Zakarya Bergdich ve Ogenyi Onazi fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti.

SEBAHATTİN ALP