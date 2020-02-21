  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Denizlispor’da Bülent Uygun dönemi resmi olarak başladı

Denizlispor’da dönemi resmi olarak başladı

Denizlispor’da Bülent Uygun dönemi resmi olarak başladı

21.02.2020, 18:39 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020,18:52

Denizlispor’da ile yollarının ayrılmasının ardından takımın başına getirildi. Teknik Direktör Bülent Uygun’la sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Kayserispor maçı ardından Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Denizlispor'un yeni Teknik Direktörü Bülent Uygun oldu.
Tecrübeli teknik adam en son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u çalıştırmıştı.

Denizlispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor’da Bülent Uygun dönemi resmi olarak başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN