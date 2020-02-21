Denizlispor’da Bülent Uygun dönemi resmi olarak başladı

Denizlispor’da Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarının ayrılmasının ardından takımın başına Bülent Uygun getirildi. Teknik Direktör Bülent Uygun’la sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Kayserispor maçı ardından Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Denizlispor'un yeni Teknik Direktörü Bülent Uygun oldu.

Tecrübeli teknik adam en son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u çalıştırmıştı.

Denizlispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır."