Serdar harekatı

Göztepe’de kiralık oynayan oyuncuya Trabzon teklif yaptı. Kurmaylar bunun üzerine Huesca ile temasa geçerek pazarlığa başladı.

Süper Lig'de ikinci yarıda çıkışa geçen ve 4 maçta namağlup olarak Avrupa yoluna giren Göztepe fikstür avantajını elinde bulunduruyor. Ligde yarın Gürsel Aksel Stadı'nda G.Antep FK'yı konuk edecek olan İzmir ekibi, hava şartlarından dolayı ertelenen Ç.Rize maçıyla birlikte kalan 13 maçın 8'ini evinde oynayacak.

KADERİNİ ÇİZECEK

Sarı-kırmızılılar, Rize ve G.Antep FK maçının yanı sıra şampiyonluk hedefleyen Başakşehir, Trabzon, Alanya ve Sivasspor ile düşme hattından uzaklaşmak isteyen Ankaragücü ve G.Birliği'ni Gürsel Aksel de konuk edecek. Dış sahada ise zorluk derecesi daha düşük maçlar oynayacak olan Göz-Göz, Kayseri, Kasımpaşa ve Yeni Malatya'nın ardından son iki deplasman sınavını şampiyon adayı F.Bahçe ve G.Saray'a karşı verecek. Ligde şampiyonluğun kaderini çoğunlukla evinde oynayacağı maçlarla belirleyecek olan sarı-kırmızılılar, Avrupa Kupaları hayalini de alacağı sonuçlara göre şekillendirecek.

Süper Lig'de bu sezon başarı çıtasını yükselten Göztepe'de yönetim, Serdar Gürler harekatına başladı. Sarı-kırmızılı ekibe geçen sezon devre arasında İspanya'nın Huesca ekibinden kiralık olarak gelen ve Mayıs sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız kanat oyuncusuna Trabzonspor talip oldu.

TEMASLARA BAŞLADI

Özellikle bu sezon gösterdiği performansla takımın en skorer oyuncusu olan ve her geçen hafta yıldızı daha da parlayan 28 yaşındaki futbolcuyu elinden kaçırmak istemeyen Göztepe yönetimi de bu gelişme üzerine kolları erkenden sıvadı. Serdar'ı Trabzon'a kaptırma-mak için erken davranan yönetim, futbolcunun kulübü Huesca ile temaslara başladı.

KALMAK İSTİYOR

Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Serdar'ın bonservisini almayı planlayan sarı-kırmızılılar, uygun bir bonservis bedeliyle şimdiden transferin göz-desi olan yıldızını elinde tutmanın planlarını yapıyor. Göztepe'de yeniden çıkış yapan Serdar'ın da İzmir'de kalmayı istediği öğrenilir-ken transferin mutlu sonla bitmesi bekleniyor.



ERTELENEN Ç.RİZE MAÇI 17 MART'TA OYNANACAK

Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor takımının kötü hava koşulları yüzünden İzmir'e gelememe- koşulsi sebebiyle ertelenen karşılaşmanın tarihi belli oldu. Dün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar bu erteleme maçını 17 Mart Salı günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.



ALPASLAN'IN GÖZÜ A MİLLİ TAKIM'DA

Göztepe'nin 26 yaşındaki ön liberosu Alpaslan Öztürk bu sezon savunmadaki performansıyla göz kamaştırıyor. Yaptığı kritik müdahalelerle Göztepe'ye can veren Alpaslan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e göz kırpıyor. Güneş'in Serdar ve Halil'den sonra Alpaslan'ı da takibe aldığı öğrenildi.



TRİBÜNLER DOLACAK

Ligde son oynanan Beşiktaş maçından sonra Gürsel Aksel Stadı'ndan yaklaşık 1 aylık bir süreçte ayrı kalan sarı-kırmızılı taraftarlar, yarın oynanacak olan G.Antep FK maçında tribünleri tıka basa dolduracak. 20 bin kapasiteli statta satışa çıkan 17 bin kombineyi da alan Göztepeliler, Antep maçı için de satılan 3 bin bileti kısa sürede tüketti. 20 bin sarı-kırmızılı taraftar, yarın Güzelyalı'yı bayram yerine çevirecek.

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