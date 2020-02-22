Derbin mi var derdin var

PFDK bu süreçte F.Bahçe’ye 2 milyon 193 bin 750 lira, G.Saray’a 1 milyon 640 bin 500 lira para cezası keserken Kanarya’ya 7, Aslan’a 3 maç seyircisiz oynama cezası geldi. Teknik adam, oyuncu ve yöneticilere de maç cezası yağdı.

Süper Lig'de tüm futbolseverlerin merakla beklediği yarınki F.Bahçe- G.Saray mücadelesi öncesi heyecan tavan yaparken ezeli rakiplerin son 10 yıldaki kapışmaları olaylar nedeniyle ağır bilançolara sahne oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu bu süreçte iki takım arasında oynanan maçlar sonucunda sarı-lacivertli kulübe 2 milyon 193 bin 750 lira, sarı-kırmızılı kulübe ise 1 milyon 640 bin 500 lira para cezası kesti. Cezalar para cezaları ile sınırlı kalmazken Fenerbahçe toplam 7, Galatasaray ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

FATİH TERİM'E 10 MAÇ CEZA

İki takımın randevularının sonrasında teknik adam, oyuncular ve yöneticiler çeşitli cezalar aldı. Aslan'da teknik direktör Fatih Terim 10, yardımcı antrenör Hasan Şaş 8, futbolcu Engin Baytar 11, Ryan Donk'a 6, Badou Ndiaye'ye 5, Garry Rodrigues'e 3, sarı-lacivertlilerde ise Volkan Demirel, Meireles ve Jailson sekizer maçla en fazla ceza alan isimler oldu. Soldado'ya da 6 maç men cezası uyguladı. 2018-2019 sezonunun ilk yarısındaki 2 Kasım 2018'deki maçta G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'e 105 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin lira para cezası 2015-16 sezonunda F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a kesilen 6 ay hak mahrumiyeti ile 100 bin lira para cezası da dikkat çekiyor.



BAŞKANLARDAN GÖRÜNTÜ VAR SES YOK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile dört büyük kulübün başkanının, İstanbul Valiliğinde bir araya geldiği toplantı dün yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından başkanlar herhangi bir açıklama yapmadan İstanbul Valiliğinden ayrıldı. Görüşmeyle ilgili İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Beşiktaş-Trabzonspor, Fenerbahçe-Galatasaray maçları öncesinde centilmenlik ruhunun hem sahada hem de tribünde sürdürülmesi için Sayın Başkanlarımızla bir araya geldik. Kazanan daima dostluk ve centilmenlik olacak." ifadeleri yer aldı.