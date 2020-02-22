Göztepe-Gaziantep FK | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 23. haftasında İzmir ekibi Göztepe sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Bu mücadele öncesi ev sahibi takım topladığı 33 puanla ve bir maç eksiği ile ligde 8. sırada bulunurken, konuk ekip ise rakibinin bir sıra altında 30 puanla 9. sırada yer alıyor. İki takım da bu karşılaşmada galip gelerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper lig'in 23. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Zorlu maç öncesi iki takım da ligde nispeten rahat konumdalar. Hem İzmir hem de Gaziantep ekibi bu hafta kazanarak ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Wilczek

GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Kana-Biyik, Morais, Sousa, Oğuz, Maxim, Twumasi, Muhammet, Kayode

GÖZTEPE'DE 4 EKSİK

İzmir ekibinde Gazintep FK karşılaşması öncesinde 4 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Andre Poko, Atınç Nukan, Kerem Atakan Kesgin ve Ege Özkayımoğlu, kırmızı-siyahlılar karşısında forma giyemeyen isimler.

HERKES GOLCÜ

Oynadığı 21 maçta toplam 28 gol kaydeden İzmir ekibinde attığı 6 golle Serdar Gürler zirvede bulunuyor. Son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Halil Akbunar'ın 5 golle katkı sağladığı sarı-kırmızılı ekipte, Alpaslan Öztürk, Andre Castro ve Soner Aydoğdu 3'er kez ağları havalandırdı.

11. RANDEVU

İki takım bu maçla beraber 11. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 10 maçta iki taraf da 3'er galibiyet alırken 4 karşılaşmada ise takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda Göztepe rakip ağlara 13 gol atarken, Gaziantep FK 12 golle karşılık verdi. İki takım İzmir'de ise 4 kez karşılaştı. Bu maçlarda ev sahibi Göztepe 1 kez kazanırken, konuk ekip Gaziantep FK 2 kez galip geldi. 1 karşılaşmada ise taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. İzmir'deki maçlarda iki takım da 5 kez fileleri sarstı.