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Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra'da takım otobüsüne saldırdı !..

Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra'da takım otobüsüne saldırdı !..

23.02.2020, 23:41

'in 23'üncü haftasında Galatasaray'a 3-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe'de sarı lacivertli taraftarlar Samandıra 'nde başkan ve teknik direktör aleyhine tezahüratlarda bulundu.

20 yılı aşkın bir süre sonra gelen Galatasaray mağlubiyeti sonrasında öfkesine hakim olamayan sarı lacivertli taraftarlar, Ali Koç ve Ersun Yanal'ı istifaya davet ederek tepkilerini gösterdiler.

Stadyum dışındaki tepkilerin yanı sıra Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tepkiler devam etti. Yaklaşık 200 Fenerbahçe taraftarı Can Bartu Tesislerinde sarı lacivertli kafileyi beklerken çevik kuvvet ekipleri de tesis çevresinde güvenlik önlemleri aldı. 6 çevik kuvvet otobüsü ve 2 toma ile tesis çevresinde güvenlik önlemleri alınırken sarı lacivertli taraftarlar 'Ali Koç istifa', 'Ararım, sorarım, ararım seni her yerde, ararım ıssız gecelerde Ali Koç nerede', 'Ersun Yanal istifa' sloganları attı.

TAKIM OTOBÜSÜNE TAŞLI SALDIRI
Takım otobüsü tesislere yaklaştığında ise protestolar arttı ve taraftarlar yabancı madde yağdırdı. Tesislerin kapısının önünde takım otobüsüne taş ve şişe gibi sert cisimler yağdıran taraftarlar sert tepki gösterdiler.

DHA

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