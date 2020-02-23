Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 23'üncü haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak derbi müsabakasında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. İşte dev derbinin ilk 11'leri...

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinde sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında sahaya çıkacağı ilk 11.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Muslera, Seri, Falcao, belhanda, Donk, Ömer, Mariano, Saracchi, Marcao, Onyekuru, Feghouli

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Altay, Isla, Serdar, Jailson, Hasan Ali, Tolgay, Ozan Dirar, Tolga, Kruse, Muriç

391. DERBİ

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 391. kez karşı karşıya gelecek. Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 111 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 390 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.