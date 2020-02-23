Göztepe kahroldu

İki takımın da birer şutunun direkten döndüğü nefis maçta goller son 18 dakikada geldi. Jerome ile öne geçen İzmir temsilcisi Chibsah’ın 90+1’deki golüyle galibiyeti kaçırdı.

Göztepe, taraftarı önünde ağırladığı Gaziantep FK önünde suskun forveti Jerome ile öne geçti. Ancak Göz-Göz uzatmalarda Diarra'nın golüne engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı. Önemli bir galibiyete imza attı. Maçın 6. dakikasında Sousa'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza alanı içindeki Djilobodji'nin kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı. 17'de Alpaslan Öztürk'ün uzun pasında topla buluşan Serdar Gürler'in, ceza sahası içinde topla bir süre ilerledikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti. 45'te Napoleoni'nin sağ çaprazdan şutunda kaleci Günay topu kornere çeldi.

UZATMADA GELEN GOLLE YIKILDI

59'da sağdan ceza sahasına giren Muhammed'in şutunda savunmanın ayağına seken top uzak direğin dibinden kornere çıktı. 67'de Maxim'in soldan kulladığı köşe atışında Kayode'nin altı pas içinde yaptığı kafa vuruşunda top üst direğe çarpttı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı. 72'de sağdan Soner'in kullandığı kornerde iyi yükselen Jerome kafayla topu ağlara yolladı: 1-0. 82'de Serdar'in şutunda Günay gole izin vermedi. 90+1 Twumasi'nin sağdan kullanılan serbest vuruşta arka direkte Diarra topu kafayla kaleye yolladı. Beto'nun çabası yetmedi ve skora denge geldi: 1-1. Maç 1-1 sona erdi.



TEK DEĞİŞİKLİK BETO

Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, deplasmanda 3-1 kazandıkları Konyaspor maçının kadrosuna göre sadece tek değişiklik yaptı. Palut, kart cezası sona eren kaptan Beto'yu ilk'de görevlendirirken Göktuğ'u da yedeğe çekti. Palut Konya maçında olduğu gibi maça Kamil Wilczek ile başlarken Cameron Jerome'yi yine yanında oturttu. İzmir ekibinde Poko sakatlığı nedeniyle kadroya yer alamadı.

Göztepe'nin 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e çıkan kadrosunda yer alan ve bu zaferde büyük payı olan Gaziantep FK'nın kalecisi Günay Güvenç eski takımına rakip oldu. Eski takım arkadaşlarıyla bol bol sohbet eden Günay'a taraftarlar da sevgi gösterisinde bulundu.



JEROME GİRDİ VE GOLÜNÜ ATTI

Göztepe'nin İngiliz golcüsü Cameron Jerome attığı golle takımını öne geçirdi. Az ama öz gol atan yıldız futbolcu Gaziantep maçında 66. dakikada oyuna girerken 71. dakikada golünü atarak tribünleri ayağa kaldırdı. Ligdeki üçüncü golünü kaydeden Jerome sarı-kırmızılıları deplasmanda 1-0 yendiği Trabzonspor ve 2-1 kazandığı Galatasaray maçlarında da galibiyet gollerini atmıştı. Jerome ile Göz-Göz 7. puanını aldı.

Göztepe'nin son 6 hafta 5 gole imza atan yıldızı Serdar Gürler dün birçok gol pozisyonu bulmasına rağmen direği geçemedi. Serdar gibi son haftaların formda yıldızı Halil de dünkü maçı boş geçti. Göztepe yenilmezliğini 5 maça çıkartırken 2. beraberliğini aldı. Gaziantep gibi Denizlispor ile de berabere kalan Göz- Göz 5 maçta 11 puan çıkartıp çıkışını sürdürdü.

12 MAÇIN 7'Sİ İZMİR'DE



Ligin ikinci yarısına süper bir başlangıç yapan Göz-Göz, İzmir avantajını kullanıp Avrupa'ya yelken açmak istiyor. Ligin bitimine 12 maç kala büyük bir avantaj elde eden sarı-kırmızılılar bu maçların 7'sini yeni mabedi Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacak. Sahasında Başakşehir, Rize (Erteleme maçı), Trabzon, Alanya, Ankaragücü, G.Birliği ve Sivasspor'u ağırlayacak olan İzmir ekibi cü, Kasımpaşa, Y.Malatya, F.Bahçe ve Galatasaray ile dış sahada karşılaşacak.



2020 MODEL GÖZTEPE

Göztepe'ye 2020 çok iyi geldi. Ligde son mağlubiyetini 29 Aralık 2019'da deplasmanda Sivasspor'a 1-0 yenilerek alan Göztepe'nin 2020'de bileği bükülmedi. Ligin ikinci yarısındaki 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynayan sarıkırmızılılar Antalyaspor'u (D) 3-0, Beşiktaş'ı 2-1 ve Konyaspor'u (D) 3-1 yenerken Denizlispor ile (D) 1-1 berabere kalmıştı. Göztepe dünkü beraberlikle yenilmezliğini 5 maça çıkardı.



TARAFTARLARDAN MÜTHİŞ KOREOGRAFİ

Göz-göz, açılışını 26 Ocak'taki 2-1'lik Beşiktaş zaferiyle yaptığı Gürsel Aksel Stadı'ndaki ikinci maçta bu kez Gaziantep FK'yı ağırladı. Maça her zaman olduğu gibi büyük ilgi gösteren Göztepeli taraftarlar stadı tamamen doldururken tribünlerde müthiş görüntüler oluşturdu. Karşılaşmadan önce Yalı Grubu tarafından hazırlanan koreografik gösteriler herkesin büyük beğenisini kazandı.

Koreografik gösteride önce Göztepe'nin 1925'teki kuruluşunun sembolize edildiği tren, ardından efsane futbolcular ve son olarak da adı stada verilen Gürsel Aksel sembolize edildi. Stadın tamamını dolduran Göztepeli taraftarlar gerek tezahüratları ve gerekse tribün şovlarıyla karşılaşmaya ayrı bir renk katarkenmaça yine damga vurdu.

BURAK HAKERLER