Aslan’ın kabusu bitti

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de yenerek kötü kaderine son verdi. Max Kruse'nin penaltı golüyle 1-0 yeni duruma düşen Cim-Bom önce Donk, ardından Falcao ve sonra da Onyekuru'nun golleriyle yenip müthiş bir geri dönüşe imza atarken tarihi fobisinden kurtuldu.

Süper Lig'de sonucu merakla beklenen derbide Galatasaray, deplasmanda 20 yıldır yenemediği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. 4. dakikada Belhanda'nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Onyekuru kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top yandan az farkla auta çıktı. 18'de Kruse ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Vedat, Mariano'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 21'de kazanılan penaltı atışında Kruse, topu ağlara yolladı: 1-0. 40'ta Ömer Bayram'ın soldan kullandığı korner atışında savunmanın arasından yükselen Donk kafayı vurdu ve topu filelere gönderdi: 1-1.





ONYEKURU SON SÖZÜ SÖYLEDİ

65'te Altay'ın hatalı pasıyla bir anda ceza yayı üzerinde topla buluşan Belhanda'nın vuruşunu kalesine dönen Altay son anda kontrol edebildi. 77'de Onyekuru, ceza sahasının sol çaprazında Jailson tarafından yere düşürüldü. Maçın hakemi bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. 80'de Falcao penaltıyı gole çevirdi: 1-2. 84'te Belhanda oyundan çıkarken Deniz Türüç ile yaşadığı gerilimin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Ardından Deniz'de saldırdığı için kırmızı kart gördü. 90+7'de defansın arkasına atılan topla buluşan Onyekuru kaleciyi de geçip maçın skorunu ilan etti: 1-3.



İSLA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, sağ bek Mauricio İsla ve for vet Vedat Muriç, maça sarı kart ceza sınırında başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal başta bu futbolcular olmak üzere tüm oyunculara gereksiz yere kart görmemeleri konusunda uyarıda bulundu. 4. sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen İsla Antalya maçında yok.





YEDİ MAÇ BERABERE

Fatih Terim ile Ersun Yanal dün 13. kez karşı karşıya geldi. İki teknik adam 12 maçta 7 beraberlik yaşarken Terim, Yanal'a galibiyetlerde 4-1'lik üstünlük kurmuştu. Galatasaray'ta üçer sarı kartı bulunan Adem Büyük ve Feghouli, ise dünkü maça kart cezası sınırında çıktı



KADIKÖY'DE ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Falcao'nun 80. golünden sonra saha bir anda karıştı. Belhanda'nın oyundan alınışı sırasında yıldız futbolcuyla Fenerbahçeli Deniz Türüç arasında gergin anlar yaşandı. Duruma Galatasaray yedek kulübesindekiler büyük tepki gösterince ortalık bir anda karıştı. Maçın hakemi Halil Umut Meler Belhanda'yı ikinci sarı karttan kırmızı kartla, Deniz Türüç'ü de direkt kırmızı karttan oyun dışı bıraktı. Oyuncu değiştiremeyen Cim-Bom'da Terim Falcao'yu oyundan alıp yerine Ahmet Çalık'ı oyuna sürdü.





MELER TEPKİ ÇEKTİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan yılın derbisine İzmir bölgesinden Halil Umut Meler görev yaptı. Selçuk doğumlu 33 yaşındaki Meler, 19. dakikada Muric ile Marcao arasındaki mücadele sonrası penaltı noktasını gösterdi. Galatasaraylı futbolcular karara yoğun şekilde itiraz ederken, Meler, VAR ile iletişimi sonrasından da penaltı kararından vazgeçmedi. Galatasaray futbolcularının yoğun itirazı sonrasında Belhanda, hakem Halil Umut Meler'den sarı kart gördü. Maçın 68. dakikasında ise Meler bu kez Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal'a kırmızı kart gösterip sahadan arttı. Bunun üzerine de Fenerbahçeli taraftarlar hem Meler'e, hem de TFF'ye tepki gösterdi.



21 YIL SONRA GELEN ZAFER

G.saray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 21 yıl sonra yenerken müthiş bir geri dönşe de imza attı. Max Kruse'nin golüyle 1-0 yenik duruma düşen Cim- Bom, 17. dakikada Ryan Donk'un golüyle skoru eşitlenken 80. dakikada da Falcao ile 2-1 öne geçmeyi başardı. Nefes kesen maçın son anlarında Onyekuru skoru belirleyen golü Fenerbahçe ağlarına gönderdi.

ÜST ÜSTE 7. GALİBİYET

21 Aralık 1999'dan sonra ilk kez Fenerbahçe'yi Kadıköy'de dize getiren Galatasaray üst üste 6. galibiyetine imza attı. Galatasaray Fenerbahçe'ye karşı ligdeki son galibiyetini de 18 Ekim 2014'te 2-1'lik skorla elde etmişti. Galatasaray Fenerbahçe ile oynadığı son 5 maçta berabere kalmıştı. Fatih Terim Kadıköy'de 1999'dan sonra Fener'den ilk galibiyetini alırken Ersun Yanal'a karşı da 5-1'lik üstünlüğe ulaştı.