  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Bal-Kes’ten baskın

Bal-Kes’ten baskın

Bal-Kes’ten baskın
Giriş Tarihi: 24.2.2020

, deplasmanda Giresun’u Batuhan, Mrsic (P) ve Rahmi Anıl’ın golleriyle geçti

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor, deplasmanda Giresunspor'u 3-0 yenerek kendine geldi. 21. dakikada Balıkesirspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Batuhan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 43. dakikada Bal- Kes kontratağında kaleci Adriano, rakip oyuncuyu ceza sahası içinde düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Mrsic meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2. 56. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rahmi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı, skoru belirledi: 0-3.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bal-Kes’ten baskın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN