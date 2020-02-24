Bal-Kes’ten baskın

Ekol Hastanesi Balıkesirspor, deplasmanda Giresun’u Batuhan, Mrsic (P) ve Rahmi Anıl’ın golleriyle geçti
TFF 1. Lig'in 23. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor, deplasmanda Giresunspor'u 3-0 yenerek kendine geldi. 21. dakikada Balıkesirspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Batuhan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 43. dakikada Bal- Kes kontratağında kaleci Adriano, rakip oyuncuyu ceza sahası içinde düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Mrsic meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2. 56. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rahmi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı, skoru belirledi: 0-3.
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