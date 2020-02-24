İkisi de sürpriz yaptı

Fenerbahçe’de Ersun Yanal derbide 2 oyuncunun yerini değiştirirken Terim zorlu maça 4 farklı oyuncuyla başladı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, 2-1 yenildikleri Ankaragücü maçının kadrosuna göre 5 değişiklik yaptı. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo cezalı, Sadık, Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues sakat oldukları için görev yapamadı. Yanal, o maçta ilk 11'de oynattığı Luiz Gustavo ve Deniz Türüç'ün yerlerine Hasan Ali Kaldırım ve Tolgay Arslan'ı oynattı. Kanarya'da Falette, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Deniz Türüç yedek soyundu. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim 1-0 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçına göre üç sürpriz değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılılarda Luyindama ve Lemina sakat oldukları için dünkü maçta görev alamadı. Terim o maçın kadrosuna göre Şener Özbayraklı, Emre Akbaba, Lemina ve Adem Büyük'ün yerlerine Mariano, Marcelo Saracchi, Belhanda ve Radamel Falcao'yu oynattı. G.Saray'da Florin Andone de yine yedekler arasında yer aldı.