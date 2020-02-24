Kadıköy kapalı gişe

Karaborsada 7 bin liradan alıcı bulan derbi maçın biletlerini günler öncesinde tüketen Fenerbahçeliler stadı tamamen doldurdu. Müthiş desteğe rağmen sahadan boynu bükük ayrılan taraf Fenerbahçe oldu.

Derbi biletlerini dakikalar içinde tüketen ve karaborsada 7 bin TL'ye varan fiyatlar ödemeye razı gelen Fenerbahçeli taraftarlar, dün Ülker Stadı'nı hınca hınç doldurdu. 47 bin 834 kişilik stadyumda boş koltuk bırakmayan Fenerbahçeli futbolseverler, takımlarına müthiş destek verdi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri geniş güvenlik önlemleri altında geldikleri Ülker Stadı'nda derbiyi takip etti.

Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip etti. Derbide iki takımın oyuncuları seremoniye Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat'ta gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısı nedeniyle "Yeter Artık! #EsReicht #Hanau" yazılı pankartla çıktı. Pankart, TFF ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hazırlandı.

Fenerbahçeli taraftarlar da ırkçı terör saldırısına duyarsız kalmadı. Sarılacivertli taraftarlar, kale arkası tribününde "Irkçılığa Hayır" ve "Almanya'daki Türkler Yalnız Değildir" yazılı pankartları açtı. Derbi karşılaşmasını Japonya, ABD, Rusya, Danimarka ve Bosna Hersek'ten 11'i yabancı 242 basın mensubu takip etti. Sonuca isyan eden Fenerbahçeli taraftarlar maçtan sonra teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti

KOREOGRAFİK GÖNDERMELER

Tribünleri tamamen dolduran Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşmadan önce hazırladıkları koreografiyle görsel bir şov yaptı. Maraton Tribünü'nde kırmızı renkte yazılarla Galatasaray ima edilerek "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazılı dev bir pankart açıldı. Okul Açık Tribünü'nün üstünde kartonlarla "Round 21" yazılarak 20 yıllık yenilmezlik serisine atıfta bulunuldu. Okul Açık Tribünü'nün alt kısmında ise ağlayan Galatasaraylı taraftarların resmedildiği "Your Fear (Senin korkun)", "Your Past (Senin geçmişin)" pankartları açıldı.

MUHAMMED ALİ GÖNDERMESİ

Tribünün ortasında yapılan koreografide ise iki boksöre yer verildi. Fenerbahçe şortlu efsane boksör Muhammed Ali'nin, film karakteri boksör Rocky Balboa'yı dövdüğü enstantane canlandırıldı. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldururken, maç öncesi, sırası ve sonrasında geniş güvenlik önlemleri alındı.