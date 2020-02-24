Koç çıldırdı Yanal gidiyor

Galatasaray maçından sonra taraftarların istifaya davet ettiği Başkan Koç hırsını alamayıp tribünden aşağı atladı. Araya girenler tarafından gerginlik zor yatıştırıldı. Ersun Yanal’ın istifa iddiaları ise doruğa ulaştı.

Galatasaray karşısında taraftarı önünde 1-0 öne geçtiği mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan ve 20 yıl aradan sonra rakibine sahasında kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar karşılaşmanın ardından Başkan Ali Koç'a, yönetime ve Teknik Direktör Ersun Yanal'ı yerden yere vurup protesto etti. Kendisine artan tepkilerin ağırlaşması sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç protokol tribününden atlayarak taraftarların arasına girdi. Büyük bir arbede yaşanırken araya girenler tarafından büyümeden yatıştırıldı.

Ali Koç tepki gösteren taraftarların arasına atladı

AZİZ YILDIRIM SESLERİ

Öte yandan Stadyumun protokol kapısında toplanan taraftarlar, 'Ersun Yanal istifa' tezahüratları yaptıktan sonra Ali Koç ve Yönetim Kurulu'na da tepki gösterdi. 'Ali Koç gelecek hesap verecek' diye tempo tutan ve yönetimi de istifaya davet eden taraftarlar, eski başkan Aziz Yıldırım lehine de bağırdı. Bazı taraftarlar çıkış kapısı önünde bulunan demir parmaklıkları kırdı. Taraftarların kısa sürede sayısının artması üzerine, çevik kuvvet ekipleri gelerek güvenlik önlemi aldı.



HER YERDEN KIRMIZI KART

Galatasaray yenilgisi uzun süreden beri geleceği tartışan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal'ın kabusu oldu. Maç sırasında hakem Meler tarafından kırmızı kartla tribüne gönderilen tecrübeli teknik adamı taraftarlar da istifa tezahüratları ile yeniden kırmızı kart gösterdi. Yanal'ın yerine maç sonunda yardımcısı açıklama yapıp, "İki gün sonra gerekenleri söyleyecek" diye açıklama yaptı.