Manisa FK fena patladı

Siyah beyazlılar Sertaç (3), Zahit (2), Serdar ve Dilaver’in (P) attığı gollerle tam anlamıyla şov yaptı. Gümüşhanespor’u gole boğdu, lider Samsunspor’u takibi sürdürdü

2. Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçında 1 puan toplayan Manisa Futbol Kulübü, Gümüşhanespor'a patladı, 7-1 kazanıp moral buldu. Maça hızlı başlayan Manisa FK, 9. dakikada Serdar'la perdeyi açtı: 1-0. Gümüşhanespor 16'da Tekin'le beraberliği yakaladı: 1-1. 24'te Sertaç sahneye çıkarak takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1. İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Manisa FK, ikinci devrede gol oldu, yağdı.



İKİNCİ YARIDA GOL ŞOV VARDI

Maçın yıldızlarından Sertaç, 52. dakikada skoru 3-1'e getirdi. 62'de kazanılan penaltıyı Dilaver ağlara yolladı: 4-1. 71'de Zahit'in ayağından fark 4'e çıktı: 5-1. Sertaç, 74'te hat-trick yaptı: 6-1. Müsabakada son sözü 85'te Zahit söyledi, maç 7-1 sona erdi. Manisa FK bu sonuçla 57 puana yükselip, lider Yılport Samsunspor'u 7 puan geriden takibini sürdürdü.



Esat Eriş'e plaket Manisa İl Hakem Kurulu eski başkanı ve Gözlemci Raporları Denetmeni Esat Eriş, Manisa FK-Gümüşhanespor maçı öncesinde Manisa ve Türk futboluna verdiği hizmetlerden dolayı, Manisa Futbol Kulübü Başkan Vekili Engin Anlı tarafından 'Efsaneleri Yaşarken Analım' etkinliği kapsamında plaketle onurlandırıldı. Anlı, Eriş'e ayrıca üzerinde isminin yazılı olduğu 45 numaralı forma hediye etti.

■ CÜNEYT HASÇELİK