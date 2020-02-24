Manisa sporda altın cağında

ANALİG’de Manisalı Ramazan Kalbazan güreşte Türkiye birincisi oldu badminton ve cimnastik takımları yarı final, hokey ekibi finallere katılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2019-2020 sezonu faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) sürüyor. Manisalı sporcular, başarıdan başarıya koşarak madalyalara ambargo koydu. Rize'de yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Grekoromen Güreş Birinciliği'nde 44 kiloda mücadele eden Ramazan Kalbazan, Türkiye 1.'si oldu. Bolu ilinde yapılan hokey müsabakalarında erkek hokey takımı zirvede yer alarak Muğla'da yapılacak final müsabakalarına katılma hakkı elde etti.

YUNUS ÖZTÜRK'TEN KUTLAMA

Eskişehir'de yapılan badminton çeyrek final müsabakalarında Manisa'nın bayan takımı, tüm rakiplerini yenerek birinci olup Afyonkaraihsar'da yapılacak olan yarı finallere gitme başarısı elde etti. İzmir'de yapılan cimnastik grup müsabakalarına katılan Manisa'nın bayan cimnastik takımı, kürsünün ilk sırasında yer alıp Bursa'da yapılacak olan yarı finallere gitmeyi garantiledi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, alınan sonuçların tesadüf olmadığı, tüm branşlarda Manisa olarak daha iyiye gitmek için çok çalıştıklarını vurguladı.

CÜNEYT HASÇELİK