Turgutlu üçlük attı

3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren kırmızı siyahlılar, kaleci Fatih'in penaltı kurtardığı maçta konuk ettiği Fethiye’yi Onur’un golüyle devirdi.

3. Lig 2. Grup'ta 2. sıradaki Turgutluspor, Fethiyespor'u 1-0 yendi, Play- Off ateşini yaktı. 4. dakikada Cemal'in serbest vuruşunda kaleci Fatih çatala giden topu harika bir refleksle kurtardı. 14'te Abdülkadir'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Samet'in plase vuruşu üstten az farkla auta gitti. 18'de sol kanattan Kadir Yazıcı'nın harika ortasına iyi yükselen Onur'un kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0.

KALECİ FATİH DEVLEŞTİ

31'de Turgutluspor ceza alanında oluşan karambolde Anıl'ın yerde kalmasıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Tolunay kullandı ve kaleci Fatih penaltıyı kurtardı, dönen topu Tolunay tamamlamak istedi ancak kaleci Fatih bu vuruşu da kurtardı. İlk yarı 1-0 sona erdi. 51'de Samet'in pasında ceza alanında topla buluşan Abdülkadir çalımla önünü boşalttı ve plase vuruşu direkten auta gitti. 60'ta Kadir Torbacı ile verkaç yaparak ceza alanına giren Ergun'un çaprazdan vuruşu direğin dibinden dışarı çıktı. 65'te Abdülkadir'in pasında Samet'in vuruşunda top kaleci Serkan'ı geçti. Kaleye giden topu Mert çizgiden çıkardı. 79'da kazanılan serbest vuruşta Cemal'in sert şutunda kaleci Fatih harika bir refleksle topu kornere çeldi. 89'da Emre'nin ortasında Sabri'nin indirdiği topta Anıl altıpasın içinden topu auta attı, mücadele 1-0 bitti.



ERGUN KULÜBEYE OĞUZHAN İLK 11'E

Turgutluspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, geçen haftaki Payasspor maçı kadrosunda tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Biçer, Ergun Cengiz'i yedek kulübesine çekerken, Oğuzhan Kanmaz'ı sahaya sürdü. Turgutluspor'da cezalı Necmi Çoban, sakatlığı devam eden Mithat Yaşar ve kaleci Can Sevinç kadroda yer almadı.



İLKER UYAR