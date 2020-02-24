Yabancılar yolcu

Beşiktaş’ta Karius’tan sonra Diaby, Rebocho ve Elneny’e de yol göründü. Vida ve Adem Ljajic için de tekliflere bakılacak.

Süper Lig'de önceki gün oynanan kritik randevuda Trabzonspor'u elinden kaçıran Beşiktaş'ta moraller bozuk. Kara Kartal'ın şimdiden gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye çalıştığı öğrenilirken takımda forma giyen birçok yabancı oyuncu ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Trabzonspor maçı sonrası Loris Karius'la devam etmeyeceklerini söylemesinin ardından gözler takımdaki diğer yabancılara çevrildi.

SEZON SONU TRAFİĞİ

Yalçın'ın, yönetimle yaptığı toplantıda kadroda kiralık olarak bulunan Diaby, Rebocho ve Elneny'yle yola devam edilmemesini istediği konuşuluyor. Özellikle sözleşmesinde 20 maçta en az 45 dakika oynaması durumunda bonservisinin zorunlu alınması maddesi bulunan Pedro Rebocho, gönderilecekler listesinde ilk sırada yer alıyor. Ayrıca Adem Ljajic ve Domagoj Vida'ya teklif gelmesi durumunda bu isimlerle de yollar ayrılacak.