Fener kaynıyor

Fenerbahçe’de hem teknik direktör Ersun Yanal’ın hem de başkan Ali Koç’un tahtı sallanıyor. Bu arada Yanal ile yollar ayrılırsa Erol Bulut, Tayfun Korkut ve Abdullah Avcı isimleri öne çıkıyor.

Fenerbahçe'nin 20 yıl sonra sahasında G.Saray'a mağlup olması sarı-lacivertli kulübü karıştırdı. Taraftarlar hem teknik direktör Ersun Yanal'ın istifasını hem de Ali Koç'un istifasını isterken özellikle Koç'un maç esnasında taraftarların bulunduğu tribüne atlaması derbiye damgasını vurdu. Sarı-lacivertliler daha sonra Samandıra'ya gidip takım otobüsünü taş, şişe ve yumurta yağmuruna tutarken yaşananlar sonrası kulüpte olacaklar merakla bekleniyor. Yanal her ne kadar görevinin başında olduğunu söylese ve dün takımın başında antrenma çıksa da tecrübeli teknik adamla yolların ayrılacağı gelen haberler arasında.

ÜÇ İSİM LİSTEDE

F.Bahçe'de Yanal ile yolların ayrılması halinde üç teknik adam ile görüşüleceği ileri sürüldü. Bu isimlerden ilkinin Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut olduğu konuşuluyor. Ancak Bulut'un halihazırda bir takımın başında olması büyük bir pürüz olarak gösterilirken Tayfun Korkut isminin de gündemde bulunduğu öne sürüldü. Başakşehir'de uzun yıllar çalıştıktan sonra Beşiktaş'ta kötü bir dönem yaşayan Abdullah Avcı da adaylar arasında yer alıyor.



Başkan Koç'un bazı taraftarların, "vizyon vizyon" diye tezahürat yapmasına çok sinirlendiği ortaya çıktı.



Sosyal medyada da taraftarlar, "20 yılda görmediklerimizi 2 yılda Koç ile gördük. Koç Yanal'ı da al git. İstifa" diye paylaşımlarda bulundu.



KOÇ'UN HAREKETİ DÜNYA BASININDA

F.Bahçe'de başkan Ali Koç'un taraftarlar ile yaşadığı tartışma dış basında da yer aldı

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un maç sonunda protokol tribününden taraftarların arasına girmesi ve o sırada yaşanan hengamede bir taraftar grubuyla tartışma yaşaması dünya basınında geniş yankı buldu. İspanya'dan Marca gazetesi "Türkiye'de çılgınlık: Fenerbahçe Başkanı tribünden atladı. Taraftarlarla tartıştı!" derken AS gazetesi ise "Fenerbahçe Başkanı kendini kaybetti ve taraftarların üzerine atladı." yorumunu yaptı.

KENDİNİ KAYBETTİ

Portekiz'den A Bola "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribünden atladı ve kendi takımının taraftarlarına saldırdı" diye yazarken İtalya'dan La Gazetta Dello Sport da "Taraftarlar tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkanı kendini kaybetti." ifadelerini kullandı.