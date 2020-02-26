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Akhisarspor zor virajda

Akhisarspor zor virajda
Giriş Tarihi: 26.2.2020

TFF 1. Lig'de geçen hafta Fatih Karagümrük'e sahasında 2-0 yenilerek yarışta ağır darbe alan Akhisarspor, hafta içi mesaisinde Giresunspor önünde moral arıyor. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda saat 16.30'da oynanacak mücadelenin hakemi Adana Bölgesi'nden Caner Ak. Mücadele beINSporst Max1 kanalından yayınlanacak.

EVİNDE SON 4 MAÇINDA KAYIP
Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda Boluspor, Bursaspor, Ekol Göz Menemenspor ve son Fatih Karagümrük maçlarından galibiyet çıkaramadı. Boluspor ve Menemenspor'la berabere kalan Akigo, diğer iki rakibine yenilerek zirve yarışından koptu. Son 9 maçında da sadece 1 galibiyete imza atan yeşil-siyahlılar teknik direktör Yılmaz Vural'la beklediği çıkışı yapamadı.

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