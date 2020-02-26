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Altınordu çıkış arıyor

Altınordu çıkış arıyor
Giriş Tarihi: 26.2.2020

ekibi, 16.30’da Bornova’da ’u ağırlayacak, maçı hakem Onur Özütoprak yönetecek.

TFF 1. Lig'de son maçında Adana Demirspor'a 4-2 yenilen Altınordu, bugün taraftarı önünde konuk edeceği güçlü Erzurumspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Bornova Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Onur Özütoprak düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports Max HD 1'den naklen yayınlanacak. Kırmızı-lacivertli ekipte sakatlığı devam eden orta saha Oğulcan forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Furkan Çil'in durumu ise maç saati belli olacak.

KERİM ALICI 11'E DÖNDÜ
İyileşen sağ bek Kerim Alıcı'nın ise Erzurumspor önünde görev yapması bekleniyor. 100 TL, 2. kategori 25 TL ve misafir tribün biletleri ise 20 TL'den satışa çıktı.

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