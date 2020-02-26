Futbolda şampiyon Turgutlu Gazi Okulu

Manisa'da Okullararası Küçükler Futbol İl Birinciliği müsabakalarında şampiyon Turgutlu Gazi Ortaokulu oldu. 66 okulun katıldığı müsabakaların finalinde karşı karşıya gelen Merkez Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu ile Turgutlu Gazi Ortaokulu arasındaki müsabaka 2-2 sona erdi. Penaltılarda 2-1 üstünlük sağlayan Turgutlu Gazi Ortaokulu şampiyon olurken, Merkez Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu il ikinciliği elde etti. Üçüncülük müsabakasında normal süre 0-0 sona erdi. Penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Merkez Şehitler Ortaokulu il üçüncüsü olurken, Salihli Kudret Demir Ortaokulu ise 4.'lükle yetindi. Birinci ve ikinci olan takımlar Manisa'yı Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.

CÜNEYT HASÇELİK