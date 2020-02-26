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İki ekip 75. kez karşılaşacaklar

İki ekip 75. kez karşılaşacaklar
Giriş Tarihi: 26.2.2020

Türk futbolunun iki önemli kulübü Altay ve Bursaspor bugüne kadar tarihlerinde 74 kez karşı karşıya geldi. İki kulüp yarın Bursa'da 75. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 74 karşılaşmada yarın ev sahipliği yapacak Bursaspor'un üstünlüğü bulunuyor. Yeşilsiyahlılar 31 kez sahadan galip ayrılırken, İzmir temsilcisi 26 kez kazanan taraf oldu. Taraflar arasında 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig'e çıkmak isteyen iki kulübün yarın Bursa'da oynayacağı zorlu karşılaşmanın sonucu merakla bekleniyor.

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