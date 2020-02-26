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Karşıyaka’da lider seferberliği

Karşıyaka’da lider seferberliği
Giriş Tarihi: 26.2.2020

Karşıyaka'da taraftarlar pazar günü deplasmanda lider Kocaelispor ile oynanacak maça çıkarma yapmak için harekete geçti. Yeşil-kırmızılılar kendilerine ayrılan 1700 kişilik kontenjanın tamamını doldurması bekleniyor.

Karşıyaka'da, Kocaeli'ye gidecek taraftarların cumartesi akşamına kadar Karşıyaka Taraftar Derneği'ne isim yazdırması gerekiyor. Otobüsler cumartesi gecesi 24.00'te Karşıyaka Çarşı'dan hareket edecek. Maçın deplasman tribünü biletleri 10 TL'den maç günü stat gişelerinden satılacak. Öte yandan ev sahibi kulüp ise 34 bin kişilik Kocaeli Stadı'nın tamamını doldurmak için harekete geçti. İki dost takımın mücadelesinde stadyumun tamamen dolması bekleniyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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