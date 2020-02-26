Kasaba’nın şerifi Onur

İlk 12 haftada gol sevinci yaşayamayan Onur Garip sonraki 12 maçta 9 gole imza attı, Turgutlu şahlandı.

3. Lig 2. Grup'ta ikinci sırada bulunan Turgutluspor'da, Onur Garip golleriyle takımına hayat veriyor. Sezon başında Fethiyespor'dan transfer edilen 31 yaşındaki forvet oyuncusu, Kasaba'yı şahlandıran isim oldu. Sezonun ilk 12 haftasında gol sevinci yaşayamayan Onur, sonraki 12 haftada patladı.

17 PUANDA KATKISI VAR

21 maçın 18'inde ilk 11'de görev yapan, 1439 dakika sahada kalan Onur Garip 9 kritik gole imza attı. Tecrübeli golcü, 23 Kasım 2019'daki Kozanspor SK maçına kadar gol atamadı, 12 hafta suskun kaldı. Kozan'a karşı 2 gol atan ve siftah yapan 31 yaşındaki forvet oyuncusu, 12 maçta 9 gol kaydetti. 1877 Alemdağspor'a 2, Karşıyaka, Erbaaspor, Esenler Erokspor, Ağrı 1970 Spor, Fethiyespor'a 1'er gol atan Onur'un gol attığı 7 maçta Turgutluspor 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti, 17 puana direkt katkı yaptı. Sezon sonunda şampiyonluk sevinci yaşamak istediğini söyleyen Onur, "Gollerim devam edecek. Turgutluspor sezon sonunda inşallah 2. Lig'de olacak" dedi.



'6 PUANLIK MAÇI ALDIK'

Turgutluspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, "6 puanlık bir maçı kazandık. Oyuncularımın mücadelesi bizleri mutlu etti. Lig sonunda Play- Off içerisinde yer almak önemli. Son düzlüğe girilirken alınan her puan değerli. Şimdi gözümüz zorlu Cizre maçında" dedi.

ÜMİT YÖNEY