Menemen’e Demir darbe

Mehmet Boztepe ve Tayfun ileöne geçen İzmir ekibi konuk ekibinyıldızları Hasan, Erkan Zengin veVolkan Şen’in golleriyle yıkıldı.

TFF 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Ekol Göz Menemenspor şampiyon adayı Adana Demirspor'u elinden kaçırdı. Bir şutu da direkten dönen İzmir ekibi 2-0 önde götürdüğü maçı 3-2 kaybetti. Maçın daha ilk dakikasında Ali Özgün'ün nefis pasında Mehmet Boztepe topu ağlara gönderdi: 1-0. 17'de serbest vuruşta Taşkın'ın pasında Tayfun'un şutu ağlara gitti: 2-0. 40'ta Tayfun ceza alanı içinde düşürüldü, hakem "devam" dedi. 43'te Erkan Zengin'in kullandığı köşe atışında Adil'in kafayla indirdiği topu Hasan ağlara yolladı: 2-1.

YILDIZLAR SAHNE ALDI

Maçın 2. yarısında konuk ekip yıldızlarıyla sonuca gitti. 51'de Tayfun'un darbesiyle ceza sahası içinde yerde kalan Erkan Zengin kazanılan penaltıyı gole çevirdi: 2-2. 55'te Erkan Zengin'in ara pasında Volkan Şen Adana ekibini öne geçirdi: 2-3. 90+4'te Menemenli Taşkın'ın ceza yayı üzerinden kullandığı serbest atışta top direkten döndü. Adana Demirspor Menemen'deki karşılaşmayı 3-2 kazandı.



SAMED ALİ RAKİP

EKOL Göz Menemenspor'un devre arası transfer döneminde Adana Demirspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Samed Ali Kaya dün eski kulübüne karşı rakip oldu. Sarı-lacivertli kulüpte görev yapan Samed Ali dün ilk yarı formasını giydiği Adana Demir önünde maça yedek başlarken teknik direktör Cenk Laleci tarafından tercih edilmedi.



BÜYÜK OPERASYON

EKOL Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, 2-0 yenildikleri Osmanlıspor maçına göre kadroda 5 değişiklik yaptı. Rıdvan'ın yerine Göztepe'den kiralanan Yusuf Talun görev yaptı. Sol bekte ise cezalı Ercan'ın yerine Sikiru forma giydi. Trtovac, Murat ve Samed Ali de yedek soyunurken onların yerine Ali Keten, M.Ali ve Mehmet Boztepe ilk 11'de forma giydi. Amatör ligden Nijeryalı forvet Rasheed de dün ilk kez kadroya girdi.



EVDE YÜZÜ GÜLMÜYOR

Adana Demirspor'a yenilerek taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Ekol Göz Menemenspor bu sezon sahasındaki 6. yenilgiyi aldı. Öne geçtiği maçı kaybeden İzmir temsilcisinin evindeki puan kaybı da 22 oldu. Menemenspor sahasındaki 12 maçın sadece 4'ünü kazanırken 2 maçı da berabere bitirmişti

GÖRKEM TÜRKYILMAZ