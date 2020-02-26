Ozan’ın sözleri tişörtte olacak

Galatasaray, resmi hesaplarından ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 'ti'ye almaya devam ediyor. Derbideki hakem kararlarını, "Böyle bir şey olabilir mi ya?" diye eleştiren Ozan Tufan'ın sözlerine Instagram hesabından gönderme yapıldı ve Donk-Falcao- Onyekuru üçlüsünün gol sevinçleri paylaşıldı.

Sarı-kırmızılılar, 20 yıl aradan sonra Kadıköy'deki derbi zaferini de paraya dönüştürmeye hazırlanıyor. 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetine özel tişörtlerin hazırlığı başlarken tişörtün ana unsurunun ise Ozan Tufan'ın "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözü olacağı belirtildi. Yönetim, 'Yellow Friday' benzeri kampanyaya rekor katılım bekliyor. Sarıkırmızılı kulübün 10 milyon TL'den fazla para kazanacağı tahmin ediliyor.