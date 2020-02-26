Salihli Belediye Süleyman’ı kaptı

BAL 8. Grup'ta mücadele eden ve devre arasında Veysel Aksu, Fatih Kaçmaz ve Görkem Çelik'i transfer ederek kadrosunu güçlendiren Salihli Belediyespor, son olarak Süleyman Öztürk'ü renklerine bağladı, önemli bir hamle yaptı. Yeşil-beyazlı ekip ile anlaştığı için çok mutlu olduğunu belirten Süleyman Öztürk, "Çünkü Salihli'de futbol çok seviliyor. İnşallah takım arkadaşlarımla birlikte, Salihli Belediyespor için olumlu sonuçlara birlikte imza atacağız" dedi. Orta saha ve kanat mevkiinde görev yapan 26 yaşındaki Süleyman, futbola Manisaspor'da başlarken, İçel İdmanyurdu, Somaspor, Alaşehir Belediyespor, Balıkesir BŞB, Yunusemre Belediyespor, Serhat Ardahanspor, 68 Yeni Aksaray Spor, Kayseri Şekerspor ve Manisaspor formaları giymişti.

EMRE SAÇLI