45 Manisaspor zaferle başladı

Manisa 2. Amatör Küme B Grubu’nda sezona şampiyonluk parolasıyla start veren siyah-beyazlılar, İshakçelebi’yi 5-0’lık skorla mağlup etti.

45 Manisaspor, 2. Amatör Küme B Grubu'na hızlı başladı. Manisa futboluna heyecan katan ve 29 transfer gerçekleştirerek sezona şampiyonluk parolasıyla giren siyah-beyazlılar, 8 Eylül Stadyumu'nda İshakçelebispor'u 5-0 gibi farklı bir skorla yendi. Golleri Ömer, Sefa, Tolga, Ali ve İsmail kaydetti.

'TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK'

Maçtan önce kulüp binası önünde 45 Manisapor Başkanı Yunus Emre Şahin, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla Halil Arslan tarafından dua yapıldı. Hakemlere, saha görevlilerine ve polislere çiçek takdim edildi. 45 Manisaspor, ligin 2. haftasında Yuntdağspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik patron Rıdvan Türküler, futbolcularını aldıkları güzel galibiyetten dolayı kutlayarak, "İnanıyorum ki sezon boyunca futbol severlere heyecan yaşatacak maçlar oynayacağız" dedi. Başkan Yunus Emre Şahin ise, yeni sezonun bütün takımlar için hayırlı olmasını dileyerek, "İlk maçtan farklı bir skorla galibiyet almamızdan dolayı takımı tebrik ediyorum. Tek hedef şampiyonluk" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK