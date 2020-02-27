Bayındır fırtınası

İzmir Amatör Süper Lig Güney Grubu’nda deplasmanda Selçuk Çamlıkspor’u 14-1’lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılıtakım, ikinci sıraya yükseldi. Teknik direktör Dilek Uzan, “Bu hafta sezonun final maçını Halilbeyli’yle oynayacağız” dedi.

İzmir Amatör Süper Lig Güney Grubu'nda Play-Off'u hedefleyen Bayındırspor, son sıradaki Selçuk Çamlıkspor'u deplasmanda 14-1'lik flaş skorla mağlup etti, Alaçatı'nın Ödemiş'le berabere kalmasıyla ikinci sıraya yükseldi. Zayıf rakibi karşısında gol şov yapan sarı-kırmızılılar, Hasan Aykılıç (4), Göksel Yaman (3), Tevfik Demir (2), Buğra Civek (2)Emre Gümüşkaya (2) ve Buran Uzar'ın golleriyle resital yaptı. Kulüp başkanı Ahmet Toru, "Liderliği ele geçirip sezon sonunda şampiyon olacağız" dedi, taraftarlardan Pazar günü tribünleri doldurmalarını istedi.

'EN ÖNEMLİ 90 DAKİKA'

Teknik direktör Dilek Uzan, Halilbeylispor'u imha planlarının hazır olduğunu ifade ederek, "Sezonun en önemli 90 dakikasına çıkacağız. Gruptaki düğüm büyük oranda bu maçta çözülecek" dedi. Bitime üç hafta kaldığını hatırlatan kulüp başkanı Ahmet Toru ise, "Dev maç öncesi hazırlıklarımızı tamamlayarak stadımızı gelin gibi süsledik. Centilmenlik kuralları içinde taraftarlarımızla birlikte tribün şov yapacağız. Şampiyonluk yolundaki takımımızı şarkılarla türkülerle destekleyeceğiz. Kazanan taraf biz olacağız" diye konuştu.

NADİR UYSAL