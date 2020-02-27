Bir atıyor, pir atıyor

Göztepe’nin İngiliz golcüsü Cameron Jerome bu sezon 17 maçta sadece üç maçta gol attı ama o gollerle takımına 7 puan kazandırdı.

Süper Lig'de Gaziantep FK ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Göztepe'de, 2 haftadır yedek oturan golcü Cameron Jerome'un bu hafta Kayserispor deplasmanında 11'de sahada olacağı öğrenildi. Gaziantep maçında mevkidaşı Wilczek'in yerine 65'te oyuna girip 71'de fileleri sarsan İngiliz forvetin performansı da geçer not aldı. Devre arasında Danimarka'nın Brondby takımından alınan Polonyalı Wilczek'in ise henüz takıma uyum sağlayamadığı ve hazır olmadığı ifade edildi. Sezon başında yaşadığı sakatlıklar yüzünden uzun süre forma giyemeyen Cameron Jerome, 17 lig maçında görev alıp 1337 dakika sahada kaldı.

ÜÇ MAÇIN SONUCUNU BELİRLEDİ

Jerome, 1-0 kazanılan Trabzonspor, 2-1 galip gelinen Galatasaray ve son Gaziantep FK maçlarında fileleri sarstı. İngiliz futbolcu üç gol atarken bu goller Göztepe'ye 7 puan kazandırdı.