İzmir’e Milli maç müjdesi

İzmir Ticaret Odası'nın evsahipliğini yaptığı panele katılan TFF Başkanı Nihat Özdemir, İzmir'e yakın zamanda bir milli maç vermek istediklerini ifade etti. Özdemir, Ege Bölgesi'nin Türkiye'nin büyüklüğü içerisindeki payının az olduğunu düşündüğünü belirterek, "Ege Bölgesi önemli bir yer, sporda da bir zamanlar önemli yeri vardı. Bugün Göztepe yeni stadyumuyla, taraftarıyla önemli bir yere geldi. Altay da iyi bir yola girdi. İzmirliler bizden bir milli maç istiyor. İnşallah İzmir'e bir milli maç vermemiz gerektiğine inanıyorum" diye konuştu. Özdemir ayrıca, davetleri için İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'e teşekkür ederek, "İzlanda maçını İzmirli 100 yönetim kurulu üyesiyle izledik. O maçı berabere bitirip 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarına direkt katıldık. Bize uğurlu geldiler. Sizleri her maçımıza bekliyoruz" dedi.