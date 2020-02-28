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Bal-Kes tekledi

Bal-Kes tekledi
Giriş Tarihi: 28.2.2020

17. dakikada Sezer’in golüyle devreyi 1-0 önde kapatan kırmızı-beyazlılar, 63. dakikada Kubilay’aengel olamadı. Son iki deplasman maçını kazanan , zorlu deplasmanda 1 puanla yetindi.

TFF Birinci Lig'de maddi olarak zor günler geçiren ancak son deplasman maçlarından aldığı iki galibiyetle üst sıralara gözünü diken Ekol Hastaneleri Balıkesirspor, deplasmanda Boluspor ile öne geçtiği maçta 1-1 berabere kaldı. 17. dakikada Anıl Taşdemir'in ortasına yükselen Sezer Özmen'in kafa şutunda top ağlara gitti: 0-1. 21. dakikada Boluspor'un sağ kanattan gelişen atağında İsmail Konuk'un ortasında Kidric'in kafa vuruşunu kaleci Atilla Özmen çıkardı.

SON SÖZ KUBİLAY'IN
İlk yarı 1-0 Balıkesirspor üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda baskısını artıran ev sahibi ekip eşitlik golünü 63. dakikada buldu. Bu dakikada Boluspor'un atağında Bilal Kısa'nın ara pasında topu göğsü ile kontrol eden Kubilay Türkyılmaz'ın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve 1-1'lik skorla son buldu.

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