Denizli’de deprem

Yeşil-siyahlı kulüpte, Modou Barrow’dan sonra Hadi Sacko krizi baş gösterdi. Alacakları ödenmeyen Sacko, avukatı Lilly aracılığı ile yeşilsiyahlı kulübe ihtar çekti. Aissati krizi ise yapılan ödemeyle çabuk bitti.

Yukatel Denizlispor'da ligde-ki sıkıntılı durumdan en çok yabancı futbolcular tedirgin oldu. 8 haftadır galip geleme-yen yeşil-siyahlılarda maddi sıkıntı baş gösterince, ödemeler de sekteye uğra-dı. Horoz'da yaşanan maddi sıkıntı-lar nedeniyle yabancı futbolcular, avukatları aracılığı ile kulü-be ihtar göndermeye başladı.

BOŞA ÇIKABİLİR

İki kez bu yön-teme başvuran Modou Bar-row'dan sonra Malili futbolcu Hadi Sacko da avukatı Rhade-mes Lilly aracılığı ile yeşil-siyahlı kulübe ihtar gönderdi. Sezon başı Ankaragücü'nden trans-fer edilen Sacko'nun aylık 45 bin Euro olmak üzere Aralık, Ocak ve Şubat aylarını kapsayan toplam 135 bin Euro maaş ödemesini alama-dığı öne sürüldü. Mart'ın ilk haftası sonuna kadar Sacko'ya ödeme yapılmadığı takdirde, Sacko'nun sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkının doğduğu ve boşa çıkabileceği öğrenildi. Devre arasında Ismail Aissati'nin benzer şekilde diğer yerli futbolcularla birlikte kulübe ihtar çektiği ve yapı-lan bir miktar ödeme sonrası, sıkıntının aşıldığı öğre-nildi. 26 yaşındaki Sacko, ligdeki 19 maçın 12'sinde ilk 11'de başladı, 1032 dakika süre alırken 2 gol kaydetti.



DENİZLİSPOR'DA ONAZİ MÜJDESİ

Pazar günü saat 13.30'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Yukatel Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde antrenmana koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Yeşil-siyahlılarda, tedavisi sona eren Ogenyi Onazi takım ile birlikte çalışmalara başladı. Horoz'da, tedavileri devam eden Tiago Lopes, Kibong Mbamba ve Zakarya Bergdich fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak çalıştı. Öte yandan Denizlispor- Yeni Malatya karşılaşmasını Koray Gençerler yönetecek.



'FİNAL GİBİ BİR MAÇ'

Süper Lig'den düşme endişesini yaşayan Yukatel Denizlispor'da, BTC Turk Yeni Malatyaspor maçı öncesi seferberlik başlatıldı. Bu sezon evinde bir türlü yüzü gülmeyen ve iç sahada ligin en az puan toplayan takımı olan Horoz, evinde en son galibiyeti 23 Kasım 2019'da Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek almıştı. Konyaspor ile 0-0, Başakşehir ve Göztepe ile 1-1 berabere kalan, Alanyaspor'a 5-1, Antalyaspor'a 3-0 ve Kayserispor'a 1-0 yenilen yeşil-siyahlılar, iç sahada 11 maçta 8 puan toplayabildi, 25 puan kaybetti. İç sahadaki galibiyet hasretini taraftarlarla bütünleşerek bitireceklerini dile getiren teknik direktör Bülent Uygun, "Final niteliğinde bir maç oynayacağız. Çok kritik maçlara çıkacağız. Malatyaspor maçı kritik serinin en önemlisi bence. Kazanırsak 3 puandan öte şeyler de kazanacağız. Özgüvenimiz yerine gelecek. Maçı çok önemsiyoruz" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP