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Spor Lisesi yarı finale yükseldi

Manisa Spor Lisesi yarı finale yükseldi
Giriş Tarihi: 28.2.2020

Okul Sporları Liselerarası Manisa Futbol İl Birinciliği müsabakalarında şampiyon olarak Türkiye Şampiyonası grup maçlarına katılmaya hak kazanan Manisa Spor Lisesi, Kuşadası'nda düzenlenen Okul Sporları Grup Şampiyonası'nda 2 maçını da kazanarak yarı finale yükseldi. Manisa Spor Lisesi, ilk maçında İstanbul İkitelli Meslek Lisesi'ni 5-1 yenerken, ikinci maçında Bursa Orhangazi Anadolu Lisesi'ni 3-0 mağlup etti ve yarı finallere katılmaya hak kazandı. Başarılı sporcular, müsabakadan sonra büyük sevinç yaşadı. Manisa Valisi Ahmet Deniz ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, antrenör Alper Dirik'i arayarak başarıda emeği geçenleri kutladı.

'SPORCULARLA GURUR DUYUYORUZ'
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Spor Lisesi futbol takımının katıldığı her branşta Manisa'yı en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi. Futbolda çok yetenekli gençlerle Türkiye çapında başarılara koşulduğunun altını çizen Öztürk, "Spor Lisesi, örnek çalışmalarıyla başarılarına bir yenisini daha ekleyerek göğsümüzü kabarttı. Gurur duyduk. Futbolda lokomotif illerin takımlarını geçerek bu başarıyı yakalamaları takdire şayan. Disiplinli çalışmaları sürdürdükleri takdirde yarı finalleri de geçip Türkiye Şampiyonası finallerine katılacaklarına, oradan da Türkiye derecesi elde edeceklerine inancım tam" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK

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