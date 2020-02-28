Nazilli’de kongre kararı

3. Lig 3. Grup’ta başkan Özkat’ın istifasının ardından siyah-beyazlıl kulüpte göreve gelen Yelkovan, yönetimini güçlendirmek için genel kurul kararı aldı.

3. Lig 3. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, olağanüstü genel kurula gidiyor. Başkan Nurettin Özkat'ın istifasının ardından göreve gelen Soner Yelkovan'ın kulübü güçlendirmek istediği öğrenildi. Maddi sıkıntıların yanı sıra yönetim içinde yaşanan uyumsuzluklarla sık sık gündeme gelen siyahbeyazlı kulüp sandık başına gidecek.

UMUT AŞILAYACAKLAR

Kongrede ilk toplantının 10 Mart Salı günü saat 17.00'de yapılacağı öğrenildi. Çoğunluk sağlanmaması durumunda ise genel kurulun çoğunluk aranmadan 17 Mart Salı günü saat 17.00'de Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde yapılacağı öğrenildi. 36 puanla 4. sırada yer alan ancak Play-Off hattındaki takımların yanı sıra düşme hattındaki takımlarla puan farkı çok az olan Nazilli Belediyespor'da yönetim kurulu tarafından geçtiğimiz haftalarda Nurettin Özkat'ın istifa etmesinin ardından göreve geçen Soner Yelkovan'ın taze kan aşılamak istediği öğrenildi. Yönetimdeki istifalarla yaşanan güven kaybı nedeniyle Yelkovan'ın ekibini yenileyerek hem borç yapılanmasını dizayn edeceği hem de camiaya oluşacak yeni yönetimle umut vermeyi hedeflediği aktarıldı.

İHSAN KARATAŞ