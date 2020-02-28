Ödemişspor zirve yarısında tökezledi

İzmir Amatör Süper Lig Güney Grubu'nda mücadele eden Ödemişspor, Alaçatıspor deplasmanında 0-0 berabere kalarak Play-Off yarışında ağır yara aldı. Son oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik elde eden kırmızı-lacivertliler, buldukları fırsatları gole çeviremedi. 19 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet elde eden Ödemişspor, 32 puanla 6. sıraya geriledi. Play-Off hatıyla arasında 5 puan fark bulunan kırmızı-lacivertliler, kalan 3 haftada önce 29 Şubat Cumartesi günü Çeşme Belediyespor'la sahasında, ardından yine Özçamdibispor'la evinde, son hafta da Balçova Belediye Termalspor'la deplasmanda karşılaşacak, 3'te 3 yapıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

SEVAL KONURALP