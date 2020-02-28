Sahayı su bastı, maç tatil!

Muğla Amatör Süper Lig’de 2. sıradaki Seydikemer Belediye ile lider Gümüşlük arasında oynanan maç 38. dakikada yağmur ve dolu yağışı nedeniyle yarıda kaldı.

Muğla Amatör Süper Lig'de 16. hafta karşılamasında 29 puanla 2. sıradaki Seydikemer Belediyespor ile 31 puanla lider Gümüşlükspor arasındaki karşılaşma yoğun yağmur ve dolu yağması nedeniyle sahayı su basınca 38. dakikada tatil edildi. Seydikemer Mehmet Günay Stadı'nda kapalı havada başlayan maçta Seydikemer Belediyespor, 19. dakikada İhtilal Durmuş'un golüyle 1-0 öne geçti. 38. dakikada bir anda sağnak yağış başladı. Yoğun yağmur ve dolu etkisini giderek artırdı. Yağış nedeniyle Seydikemer Mehmet Günay Stadı'nın zemini göle döndü,. Hakem, saha zemininin çeşitli noktalarında yaptığı incelemenin yanı sıra topun sekip sekmediğini kontrol etti. Hakem, daha sonra yoğun yağıştan dolayı saha zemininin maç oynamaya uygun olmadığını gerekçe göstererek mücadelenin tatil edilmesine karar verdi.

ERDOĞAN CANKUŞ