  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Sahayı su bastı, maç tatil!

Sahayı su bastı, maç tatil!

Sahayı su bastı, maç tatil!
Giriş Tarihi: 28.2.2020

Amatör Süper Lig’de 2. sıradaki Seydikemer Belediye ile lider Gümüşlük arasında oynanan maç 38. dakikada yağmur ve dolu yağışı nedeniyle yarıda kaldı.

Muğla Amatör Süper Lig'de 16. hafta karşılamasında 29 puanla 2. sıradaki Seydikemer Belediyespor ile 31 puanla lider Gümüşlükspor arasındaki karşılaşma yoğun yağmur ve dolu yağması nedeniyle sahayı su basınca 38. dakikada tatil edildi. Seydikemer Mehmet Günay Stadı'nda kapalı havada başlayan maçta Seydikemer Belediyespor, 19. dakikada İhtilal Durmuş'un golüyle 1-0 öne geçti. 38. dakikada bir anda sağnak yağış başladı. Yoğun yağmur ve dolu etkisini giderek artırdı. Yağış nedeniyle Seydikemer Mehmet Günay Stadı'nın zemini göle döndü,. Hakem, saha zemininin çeşitli noktalarında yaptığı incelemenin yanı sıra topun sekip sekmediğini kontrol etti. Hakem, daha sonra yoğun yağıştan dolayı saha zemininin maç oynamaya uygun olmadığını gerekçe göstererek mücadelenin tatil edilmesine karar verdi.

ERDOĞAN CANKUŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sahayı su bastı, maç tatil! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN