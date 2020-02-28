Salihli Belediye filede 4. bitirdi

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Salihli Belediyespor, sezonun son maçında Edirnespor'u set vermeden 3-0 yendi. Setleri 25-19, 25-16 ve 25-18 alan yeşil-beyazlı ekip, ligi 37 puanla 4. sırada tamamladı. 18 maçta 12 galibiyet, 6 mağlubiyet alan Salihli'nin Sultanları, Play-Off hedefine ulaşamadı. Başantrenör Hüseyin Kurt ve antrenör Hasan Gören yönetiminde 11 altyapı oyuncusuyla mücadele eden Salihli Belediyespor, 12 karşılaşmada 42 set aldı, 25 set verdi. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, genç oyunculardan oluşan kadrosuyla Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde ilçeyi başarıyla temsil eden Salihli Belediyespor 'un bayan voleybol takımı ile teknik heyeti kutladı.

EMRE SAÇLI