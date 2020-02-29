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’nin altın çocukları

Denizli’nin altın çocukları
Giriş Tarihi: 29.2.2020

Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları Hacer Nur Altınok ve Muhammet Tuğrul Şahin, Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Yüzme Bölge Şampiyonası'nda Denizli'yi bir kez daha gururlandırarak kente dereceler ile döndü.

GURURLANDIRDILAR
Antalya Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu'nda iki gün süren Bölge Şampiyonası'nda down sendromlu yüzücü Hacer Nur Altınok, bayanlar 200 metre serbest down 22+ yaş, bayanlar 50 metre serbest down 22+ yaş, bayanlar 100 metre serbest down 22+ yaş, bayanlar 200 metre sırtüstü down 22+ yaş, bayanlar 50 metre sırtüstü down 22+ yaş ve bayanlar 100 metre kelebek down 22+ yaş kategorilerinde bölge birincisi olmayı başardı. Muhammet Tuğrul Şahin ise, erkekler 200 metre serbest down 22+ yaş, 50 metre serbest down 22+ yaş kategorilerinde ikinci, erkekler 50 metre sırtüstü down 22+ yaş kategorisinde üçüncü olarak Denizli'yi bir kez daha gururlandırdı.

SEBAHATTİN ALP

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