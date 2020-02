Göz-Göz aynen devam

Göztepe’de sezon sonu itibariyle tam 15 oyuncunun sözleşmesi sona ererken kurmaylar, teknik heyetin raporu sonrası iç transfere ağırlık verecek.

Süper Lig'de Avrupa Kupaları için mücadelesini sürdüren Göztepe'de yönetim, mevcut kadroyla önümüzdeki sezon da aynen devam edecek. Her transfer döneminde takımdan ayrılan ve yeni transferlerle birlikte kadronun çehresi değişirken yönetim bu kez istikrar kararı aldı. Teknik direktör İlhan Palut ile büyük bir çıkış yakalayan Göz-Göz yönetimi öncelikle teknik ekibi takımda tutacak.

OPSİYONLAR VAR

Yönetimin 2. hedefi ise sözleşmesi sona eren 15 futbolcuyla yeniden anlaşma yoluna gitmek. Sarı-kırmızılı ekipte, kiralık olarak forma giyen Soner Aydoğdu ve Serdar Gürler'in yanı sıra Castro, kaleci Beto, Reis, Berkan, Kerem Atakan ve genç Serkan Bakan ile sözleşmelerinde birer yıl opsiyon bulunan Jerome, Titi, Leo, Napoleoni, Mossoro, Deniz ve Atınç'ın kontratları sona erecek. Yönetim sözleşmeleri biten en az 10 futbolcuyla sezon bitmeden masaya oturacak.

İLK HEDEF KİRALIKLAR

Sarı-kırmızılılar, Başakşehir'den satın olma opsiyonuyla birlikte kiralanan Soner Aydoğdu'nun bonservisini almak için girişimlere başlayacak. Aynı zamanda yine kiralık sözleşmesi sona erecek Serdar Gürler için de İspanyol ekibi Huesca ile temasa geçilecek. Teknik direktör İlhan Palut'un iki oyuncunun da mutlaka takımda tutulmasını istedi.



SÜRPRİZ YOK

Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, Kayseri ile oynanacak maçta on birde sürpriz bir değişikliğe imza atmayacak. Sadece ileri uçta Wilczek'in yerine Jerome'a görev verecek olan Palut, G.Antep FK maçının on birinde başka bir değişiklik yapmayacak.



TARAFTARI GÖREVDE

Göztepe'nin Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı taraftarlar Anadolu kentine çıkarma yapacak. Kadir Has Stadı'nda Göztepeli taraftarlar için yaklaşık bin 650 kişilik yer ayrılırken, Kayseri'ye otobüs ve uçakla gidecek olan taraftarlar kendilerine ait bölümü tamamen dolduracak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 12. adam olarak Kayseri'de takımı ateşleyecek.

BURAK HAKERLER