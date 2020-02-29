Manisa’nın kader günü

Bir dönem Süper Lig’de tarih yazıp Arda, Burak, Holosko gibi birçok yıldızı vitrine çıkaran Manisa bugün Şile’ye yenilirse amatöre düşecek.

Manisa'yı 6 sezon Süper Lig'de temsil eden ve daha sonra TFF 3. Lig'e kadar gerileyen Manisaspor'un, son sırada yer aldığı TFF 3. Lig 1. Grup'ta bu hafta alınacak sonuçlara göre Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşebilir. Borçları nedeniyle aldığı puan silme cezaları ve transfer yasaklarıyla üst üste 2 sezondur küme düşen siyah-beyazlı ekip, 19 Mayıs Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak maçı kazanamadığı takdirde bitime 8 hafta kala profesyonel kategoride kalma umutlarını yitirecek. Kalan periyotta 36 yıl sonra amatör kümeye düşmemek için mucizeden fazlasına ihtiyaç duyan Manisaspor'un 0, 15. basamaktaki Şile'nin ise 25 puanı bulunuyor.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ

GeçmiştE Caner Erkin, Hakan Balta, Burak Yılmaz, Holosko, Selçuk İnan ve Arda Turan gibi isimlerin forma giydiği, Mustafa Denizli ile Ersun Yanal'ın teknik direktör olarak görev yaptığı Manisaspor, son dönemde maddi sıkıntıları aşamadı.