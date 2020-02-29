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- | CANLI ANLATIM

Trabzonspor-Çaykur Rizespor | CANLI ANLATIM

29.02.2020, 17:04

'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 24. haftada günün açılış mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. 1 maç eksiği bulunmasına rağmen liderin 1 puan gerisinde bulunan bordo-mavili ekip, koltuğuna yeniden oturmak için sahada. Mücadelenin haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak liderliği zirveyi kaptıran bordo-mavili ekip koltuğunu geri alma planları yaparken, Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak küme hattına iyice yaklaşan yeşil-mavililer çıkış yakalamak istiyor.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin Türkmen, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Ekuban, Sörloth

Ç. RİZESPOR: Gökhan, Talbi, Boldrin, A. Umar, M. Skoda, Dıomande, Melnjak, Moroziuk, I. Fernandes, O. Kağan Güçtekin, M. Sasse

Bu arada Trabzonspor'un yedek kulübesinde uzun süren sakatlığı sonrası dönüş hazırlığında olan Abdülkadir Ömür de yer alacak.

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