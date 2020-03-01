Yukatel Denizlispor 2-0 BtcTurk Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Denizlispor evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırladı. 'Horozlar' taraftarı önünde 8 haftalık galip gelememe serisini bitirdi ve Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.

Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekibin gollerini 34. dakikada Mustafa Yumlu, 75. dakikada Modou Barrow attı ve Horozlar karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Bu galibiyetle beraber ev sahibi ekip 8 haftalık galip gelememe serisine son verirken, konuk ekip ise galibiyet ümidini bir sonraki haftaya bıraktı.

Konuk ekipte 45. dakikada Teenage Hadebe direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Denizlispor puanını 27 puana yükseltirken, Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



9. dakikada kullanılan kornerde ceza alanı içinde topa iyi yükselen Estupinan'ın kafa vuruşu üst direkten geriye döndü. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.



12. dakikada uzun pasta meşin yuvarlakla buluşan Estupinan'ın ceza alanı dışından çektiği sert şut kaleci Farnolle'den döndü. Topu tamamlamak isteyen Sacko'dan önce savunma araya girmeyi başardı.



22. dakikada Mustafa Yumlu kaleci Farnolle'nin önde olduğunu görünce orta saha çizgisi yakınlarından topu doğrudan kaleyi gönderdi. Kaleci Farnolle meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



34. dakikada kullanılan kornerde ceza alanı içerisinde kafalardan seken topa son dokunan Mustafa Yumlu, takımını öne geçiren golü attı. 1-0



41. dakikada orta sahada meşin yuvarlakla buluşan Fofana, hızlıca ceza sahasına koşu yapan Gökhan Töre'yi gördü. Ceza alanı içinde Gökhan Tören'nin yaptığı etkisiz vuruş kaleci Stachowiak'ta kaldı.