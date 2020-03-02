En kötüsü Karius

Beşiktaş’ın son 7 sezonuna bakıldığında Alman file bekçisi kötü grafiği ile ilk sırada. Lorius Karius 65 maçta 94 gol yedi.

Alanyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılan ve rahat bir nefes alan Beşiktaş'ta Alman kaleci Lorius Karius'un sergilediği performans tartışılıyor. Karius son 7 yıl göz önüne alındığında siyah-beyazlıların en kötü kalecisi olarak dikkat çekiyor. Beşiktaş forması altında 2 sezonda tüm kulvarlarda toplam 65 maçta oynayan Karius, tam 94 gol yiyerek maç başı 1,44 gol ortalaması elde etti. Karius, oynadığı 65 maçın 13'ünde kalesini gole kapatırken, 52 maçta topu filelerden çıkardı. Son 10 yıla bakıldığında ise Allan McGregor ismi ön plana çıkıyor.

SON 10 YILDA MCGREGOR

2012-2013 sezonunda Beşiktaş forması giyen Allan McGregor, oynadığı 26 maçta tam 39 golü kalesinde görerek maç başı 1,5 gol ortalamasıyla oynamıştı. Loris Karius, 2013 yılında ayrılan Allan McGregor'dan sonra Beşiktaş'ın en kötü kalecisi oldu.