Yanal istifa etti

Tecrübeli teknik adam ile yollarını ayıran Kanarya’da yönetimin Emre Belözoğlu’nu takımın başına getireceği öne sürüldü. Belözoğlu’nun ekibinde Volkan Demirel, Tuncay Şanlı ve Orhan Ak olacak.

Süper Lig'de son 5 maçından sadece 2 puan çıkartabilen Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Dün gece saatlerinde yapılan açıklama ile teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrıldığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: " Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir. Hocamız son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final deplasman maçında takımımızın başında yer alacaktır." ifadelerine yer verildi.

YERİNE KAPTAN EMRE GELECEK

Öte yandan sarı-lacivertli İstanbul temsilcisinin Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik adam sorunu için vakit kaybetmeyeceği öğrenilirken yönetimin bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde takımın kaptanı Emre Belözoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Futbolculuk kariyerine nokta koymaya hazırlanan tecrübeli oyuncunun göreve hemen başlayacağı öğrenildi. Bu arada Belözoğlu'nun ekibinde ilk etapta düşünülen isimlerin kaleci Volkan Demirel, Tuncay Şanlı ve Orhan Ak gibi eski futbolcuların olduğu belirtildi.



KOŞUKAVAK DÜŞÜNÜLMÜŞ

F.Bahçe'nin teknik heyet çalışmaları ile ilgili bir çarpıcı iddia daha gündeme geldi. Pro Lisans sahibi teknik direktör için de arayışta olan sarı-lacivertli yönetimin geçtiğimiz haftalarda şu anda Altay'ı çalıştıran Yalçın Koşukavak için nabız yokladığı iddia edildi. Ancak Koşukavak'ın siyah-beyazlı ekiple anlaşmasından dolayı bu isimle anlaşma sağlanamadığı gelen haberler arasında.