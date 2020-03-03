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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

03.03.2020, 17:33

Trabzonspor ile Fenerbahçe Ziraat yarı final ilk mücadelesinde Trabzonspor ev sahipliğinde Şenol 'nda karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği maç için heyecan dorukta. Peki Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçın muhtemel 11'leri kimler? İşte detaylar...

Yarı final eşleşmesinde Trabzonspor ile Fenerbahçe kupaya bir adım daha yaklaşabilmek için kozlarını önce Şenol Güneş Stadı'nda paylaşacak. 20.30'da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmak istiyor. Peki Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak izlenebilecek? Muhtemel 11'ler kimler olacak? İşte detaylar...

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Zıraat Türkiye Kupası'nda Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda 3 Mart Salı günü (bugün) 20:30'da oynanacak Trabzonspor'la Fenerbahçe arasındaki yarı final ilk maçını ATV naklen ekrana getirecek.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

FENERBAHÇE: Altay, Hasan Ali, S. Falette, Serdar, N. Dirar, Luiz Gustavo, Jailson, M. Ekici, M. Kruse, Ozan T., V. Muriqi

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

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