Altay’ın kralı var

Süper Lig’i hedefleyen Altay, golcüsü Marca Paixao ile coşuyor. Geçen sezon 29 golle gol kralı olan Portekizli, şimdiden en yakın rakibine 6 gol fark attı.

Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, attığı gollerle takımına kazandırmaya devam ediyor. Geçen sezon 29 gol atarak hem gol kralı olan hem de TFF 1. Lig gol rekorunu kıran Paixao, bu sezon ilk 5 maçta gol atamasa da sonrasındaki maçlarda eski formuna kavuştu. 35 yaşındaki golcü, bu sezon takımıyla çıktığı 25 maçta 14 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Altay, Paixao'nun ligde gol attığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alırken 1 maç kaybetti. İzmir ekibi, 2 Kasım 2019 tarihinde Hatay ile deplasmanda oynadığı ve Paixao'nun 1 gol, 1 asist yaptığı maçı 3-2'lik skorla kaybetmişti.

BEŞ GOL ADANA'YA

Marco Paixao, ligde attığı 14 golün 5'ini Adanaspor ağlarına bıraktı. Altay'ın ligin ilk yarısında Adanaspor'la deplasmanda 3-3 berabere kaldığı maçta 2 gol atan Portekizli futbolcu, ligin ikinci yarısında İzmir'de Altay'ın 3-1 kazandığı maçta ise hat-trick yapmıştı. Ligde gol krallığı yarışını da açık ara önde götüren Portekizli golcüyü 8'er golle İstanbulsporlu Cajic, Akhisarsporlu Burhan Eşer, Ümraniyesporlu Gimbert, Hataysporlu Mirkan Aydın, Giresunsporlu Rusescu ve Bursasporlu Seleznyov takip ediyor.