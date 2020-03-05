Arkas spor havlu attı

Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Arkas, sahasında konuk ettiği Galatasaray’a 3-2 mağlup olarak elendi.

VoleyboL Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Arkas Spor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'daki ilk müsabakayı da 3-1 kazanmıştı. Mücadeleye iyi başlayan konuk ekip ilk seti 25-19 önde kapatıp 1-0 öne geçti. İkinci sete ev sahibi ekip iyi başlasa da sarı-kırmızılılar bu seti de 25-21 alarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette mavi-beyazlılar oyun üstünlüğünü ele geçirdi ve iki teknik molaya da önde girdiği seti 25-14 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü set nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu ancak setin sonunda hata yapmayan Arkas, seti 25-23 aldı ve skoru 2-2'ye getirdi. Tie-break setinde iki takımda bütün güçlerini ortaya koyarken, son bölümde hata yapmayan Cim-Bom seti 19-17 maçı da 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Galatasaray'ın yarı finaldeki rakibinin belli olacağı ve bugün oynanması planlanan Leo Shoes (İtalya)-GFC Ajaccio (Fransa) maçı, tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu eşleşmenin ilk maçında İtalyan ekibi, rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.